Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde 20 dakika süren dolu yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Meyve ağaçları zarar görürken cadde ve sokaklar göle döndü.

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. 20 dakika boyunca aralıksız yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar dolu sonrası beyaza büründü. İlçede bulunan bazı evleri su bastı. Dolu yağışının ardından meydana gelen sel sonucu Çerkez Danişment ve Doğlacık köy yolları ulaşıma kapandı.

Dolu yağışı, ilçede tarım arazileri ve meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi. Dolu yağışı vatandaş kamerasına yansıdı.