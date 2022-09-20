Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) tarafından ‘Tohumluk Buğday Dağıtım Töreni’ çerçevesinde 20 çiftçiye 5 dekar alana ekilmek üzere 100’er kilogram elenmiş ve ilaçlanmış toplam 2 ton Zeron buğdayı dağıtıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) tarafından ‘Tohumluk Buğday Dağıtım Töreni’ çerçevesinde 20 çiftçiye 5 dekar alana ekilmek üzere 100’er kilogram elenmiş ve ilaçlanmış toplam 2 ton Zeron buğdayı dağıtıldı.

SCÜ Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından SCÜ Serasında düzenlenen törene, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, serada görevli akademik personel ve idari personel ile çiftçiler katıldı. SCÜ Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 16 dekar alanda üretilen yerli Zeron buğdayının dağıtımı yapıldı. Bu çerçevede Zeron buğdayı üretmeyi düşünen 20 çiftçi seçilerek, her bir çiftçiye 5 dekar alana ekilmek üzere 100’er kilogram elenmiş ve ilaçlanmış toplam 2 ton Zeron buğdayı dağıtıldı.

Bu gübre ile verimimizi üst sıralara taşıdık

Tören öncesi açıklama yapan Rektör Alim Yıldız, “SORTAŞ tarafından üretilen gübreyi bu yıl seralarımızda kullandık. Domates, kabak, patates, patlıcan, yeşilbiber, kapya biber, buğday ve bamya üretiminde SORTAŞ gübresi ile verimimizi üst sıralara taşıdık.” dedi.

Tören sonrasında üniversite seralarını gezen Vali Şimşek ve Başkan Bilgin’e Rektör Prof. Dr. Yıldız eşlik etti.