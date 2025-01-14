Türk ticari araç sektörünün köklü markalarından TEMSA, 20 bininci Prestij aracını banttan indirerek tarihi bir başarıya daha imza attı.ADANA (İGFA) - Prestij modelinin üretimine 1992 yılında başlayan TEMSA, 20 bininci Prestij’i gerçekleştirdiği törenle banttan indirdi.

TEMSA'nın Adana'daki üretim tesisinde düzenlenen etkinlikte, TEMSA Ceo’su Evren Güzel ve TEMSA çalışanları bir araya gelerek markanın tarihi başarısına tanıklık etti.

Etkinlikte Prestij’in TEMSA için önemine vurgu yapan TEMSA CEO’su Evren Güzel, 2025 yılına böylesine kayda değer bir başarıyla giriş yapmak, bizim için özel bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Prestij'in sadece bir aracın ötesinde, aynı zamanda 30 yılı aşkın süredir devam eden azmin, yenilikçiliğin ve dayanıklılığın bir sembolü olduğunu ifade eden CEO Güzel, "Bu süre zarfında kalite, güvenilirlik ve çevreci teknolojisiyle sektördeki yerini günden güne sağlamlaştırdı. Sektörü dönüştüren ve simge araçlardan olan Prestij, midibüs segmentinde pazarda yıllardır en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Bu güçlü konum, TEMSA’nın müşterilerine en iyi ürün ve hizmeti sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. 20 bin Prestij, bu yolda kat ettiğimiz her kilometreyi ve üzerinde emeği olan tüm TEMSA çalışanlarını simgeliyor. DNA’mızdaki yaratıcı ve yenilikçi bakış açımızla, önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Bu vesileyle tüm TEMSA çalışanlarına özverileri için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.