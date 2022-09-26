DÜZCE(İHA) –Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda kentte piyasaya sahte para sürecek şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın üzerinden 20 bin liraya yakın sahte 100 TL’ler çıktı.

DÜZCE(İHA) –Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda kentte piyasaya sahte para sürecek şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın üzerinden 20 bin liraya yakın sahte 100 TL’ler çıktı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri sahte para operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın üzerinden her biri 100 TL olmak üzere toplamda 19 bin 400 TL sahte para ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL ele geçirildi.

Parada sahtecilik suçundan adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.