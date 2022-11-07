Bursa’da 20 bin liralık köpeği çalınan vatandaş köpeğini bulup getirene kuzu hediye edecek.

Bursa’da 20 bin liralık köpeği çalınan vatandaş köpeğini bulup getirene kuzu hediye edecek.

Mudanya’nın Hançerli köyünde yaşayan Hasan Tuna’nın 20 bin lira değerindeki av köpeği evinin önünden çalındı. Çok iyi avcılık yaptığı için herkesin gözünün üstünde olduğu köpek gece saatlerinde Tuna’nın evinin önünden çalınarak götürüldü. Her yerde köpeğini arayan genç avcı köpeğini bulup getiren ödül verecek.

Çok sevdiği köpeğinin çalındığını ifade eden Hasan Tuna, "Köpeğim cins bir köpekti, çok iyi avcılık yapıyordu. Uzun yıllar benim yanımdaydı. Değeri şuan 20 bin lira olan köpeğim evimin önünden çalındı. Köpeğimi bulup getirene kendi yetiştirdiğim kuzu hediye edeceğim" dedi.