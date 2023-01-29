Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ara tatilin ilk haftasında düzenlediği sanat ve eğlence atölyeleri sona erdi. Gebze ve İzmit’te gerçekleştirilen sanat ve eğlence etkinliklerinden 20 bin çocuk yararlandı. Çocuklar tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirmenin tadını çıkarttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ara tatilin ilk haftasında düzenlediği sanat ve eğlence atölyeleri sona erdi. Gebze ve İzmit’te gerçekleştirilen sanat ve eğlence etkinliklerinden 20 bin çocuk yararlandı. Çocuklar tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirmenin tadını çıkarttı.

Büyükşehir Belediyesinin Kültür Sosyal İşler ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının ortak çalışmasıyla düzenlediği sanat ve eğlence atölyeleri Gebze’de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde, İzmit’te ise Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 23 Ocak Pazartesi günü başlayan etkinliklerden 7 ile 13 yaş arasında toplam 20 bin çocuk faydalandı. Çocuklar 24 farklı atölyede 118 etkinliğe katıldı.

Karne sevincini sanat ve eğlence atölyelerinde taçlandıran minikler, etkinliklerin son gününde Gebze ve İzmit’teki kültür merkezlerini doldurdu. Kocaelili çocuklar Kongre Merkezi’nde ebru, geleneksel çocuk oyunları, filografi, panç, Türk dünyası çocuk oyunları, köy seyirlik oyunları, cam altı resim, kaşık kukla, ıhlamur baskı, ekmek ve limonata yapımı atölyelerindeki faaliyetlere katıldı. Ayrıca fuaye alanında; gezen çömlek, boncuk yapımı, kahve, ebru, bez torba boyama stantlarında da yine el becerilerini geliştirdi. Gebzede ise makrome anahtarlık ve origami atölyeleri faaliyet gösterdi.

Etkinlikler çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarında eğitim alan müzik bölümü öğrencileri performanslarını sergiledi. Piyano, keman, bağlama, gitar ve flüt branşlarında eğitim alan öğrenciler eğitmenlerinin gözetiminde, Kocaeli Kongre Merkezi fuayesinde kurulan sahnede birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Kocaeli Bilim Merkezi eğitmenleri ise Kocaeli Kongre Merkezi fuayesinde kurdukları stantta ilim gösterileri gerçekleştirdi. Çocuklar; basınç deneyleri, köpük şov, bulutların oluşumu ve yanma deneylerini eğlenceli gösteriler eşliğinde izleyerek öğrendi.

Aynı zamanda konserler ve sahne etkinlikleri düzenlendi. Çocukların çok sevdiği Onur Erol etkinliklerin ilk gününde Kocaeli Kongre Merkezi’nde, ikinci gününde ise Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde şarkılarını seslendirdi. Şehir Tiyatroların çevre bilincini aşılayan Çöp Atlas Kukla Müzikali perde açtı. Sahne etkinliklerinden birini de Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Grubu oluşturdu. Etkinliklerin son gününde ise çocuklar Kocaeli Kongre Merkezi’nde Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmini izledi.