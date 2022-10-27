Zonguldak Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl İstanbul’da 2. si düzenlenen Zonguldak Günleri’nin açılışı coşkuyla gerçekleştirildi.

Zonguldak Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl İstanbul’da 2. si düzenlenen Zonguldak Günleri’nin açılışı coşkuyla gerçekleştirildi.

İstanbul Maltepe’deki etkinlik alanında gerçekleştirilen 2. Zonguldak Günleri baklava yeme yarışması ile başladı. Alana gelen vatandaşlar, yöresel şivelerin yer aldığı pankartları görünce şaşkınlık yaşadı. Tanıtım etkinlikleri İlk olarak baklavayı yiyebilen yarışmacıya ödül takdim edildi. Yarışmaların ardından ZONSES Grubu’nun konseri gerçekleştirildi. Konserin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın okunduğu açılış programının ilk konuşmasını ZONDEF Başkanı Ziya Öncan yaptı. Öncan, "Bizim hayalimizde maden ocağı. Bunu gerçekleştirdik. Bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Maden şehitlerimizin acısını herkesin hissetmesi için böyle bir çalışma yaptık. Vefat eden madencilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Çam Sakura Hastanesinde yaralı olarak tedavi gören madencilerimize de geçmiş olsun diliyorum. Bu yorucu günde bizle beraber bu yolu yürüyen yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Selamlama konuşmaları ile devam eden konuşmalarda milletvekilleri konuşmalar yaptı. Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar konuşmasına Amasra’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 41 maden işçisini anarak başladı. Uçar, "Zonguldaklıların selamını İstanbul’a getirdik. İstanbul Valiliği, İBB’ye bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Uçar, Zonguldak’ta turizmi geliştirme alanında çalışmalar yapıldığını 2018 yılında da Kömür Jeopark’ının kurulduğunu hatırlattı. Protokol konuşmalarının ardından protokol üyeleri tanıtım stantlarını gezdi. Bir işçinin demir dövme gösterisi ise protokol üyelerinin ilgisini çekti.

Etkinlikler çerçevesinde davetliler 4 gün boyunca Zonguldak’ın çeşitli yöresel ürünlerini gezerek, hem alma hem de tanıma fırsatı bulacak.