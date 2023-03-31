Kastamonu’da 2 yıldır yerli ve milli otomobil almanın hayalini kuran vatandaş, Togg’un yapılan ilk çekilişinde talihliler arasına girdi. Büyük heyecan yaşayan vatandaş, "Yerli ve milli otomobilimizi kullanacağım için çok heyecanlı ve mutluyum” dedi.

Yerli ve milli otomobil Togg’u satın almak için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişiden 20 bini kur çekimi ile belirlendi. Kastamonu’da da Togg’un C-SUV T10X’in uzun menzilli otomobilini almak için başvuruda bulunan Fatih Yahyaoğlu, Türkiye’deki yerli otomobil almaya hak kazanan ‘13912’ numaralı kişi oldu. Yerli otomobili kullanmak için sabırsızlanan Yahyaoğlu, 2 yıldır hiç araç satın almadan elektrikli otomobilin piyasaya sürülmesini beklediğini söyledi.

“Yerli ve milli otomobilimizi kullanacağım için çok heyecanlı ve mutluyum”

Heyecanlı olduğunu kaydeden Fatih Yahyaoğlu, “Togg’un ilk duyurulduğu yıllarda, çalışmalarına başlanıldığı yıllarda bir kere heyecanlanmıştık. Satışını da bekliyorduk. Kısmet bu güneymiş, bizler de ’ya nasip’ deyip çekilişe katıldık. Çekilişten de asil olarak kazandığımızı öğrendik. Ailecek çok sevindik. Zaten bir araç alma niyetimiz vardı. Böylelikle bu hakkımızı da Togg’da kullanmayı istiyoruz. Togg çıkmayan arkadaşlarımız oldu, onlara da çıkmasını çok isterdim. İç piyasada bu yüzden biraz daha yayılmasını istiyoruz. Böyle olursa daha iyi olur, kendi milli ve yerli aracımıza binmiş oluruz” dedi.

"İki yıldır aklımda olan bir araç"

İki yıldır beklediğini ifade eden Yahyaoğlu, “İki yıldır aklımda olan bir araç. Kısmet bu zamanaymış. Ben, Togg aracının ne zaman çıkacağını tahmin ediyordum. Togg’un ön siparişleri açıklanınca bizler de bekledik ve kısmet oldu, şimdi de aldık ve teslim edilmesini bekliyoruz. Çekilişti de asil talihli olarak kazandık” diye konuştu.

"Heyecanlanmamak imkansızdı"

Togg ilk kez duyurulduğunda çok heyecanlandığını belirten Yahyaoğlu, “O dönemde heyecanlanmamak imkansızdı. Sonuç itibariyle ülkemizin böyle bir masada var olmasını cani yürekten istedik. Heyecanlandık fakat bunun uzun bir süreç olduğunu da televizyonlardan ve gazetelerden öğrendik. İnşallah bu sürecin artık meyvesinin yenmesinin zamanı geldiğini de anlamış olduk. Şimdi satışları yapılıyor” şeklinde konuştu.

"Ben çocuklarımın şansına olduğuna inanıyorum"

Ailesinin de heyecanlı olduğunu ifade eden Fatih Yahyaoğlu, “Eşim ve çocuklarım, yaklaşık 1,5 ay önce Sabiha Gökçen Havalimanına gitmişlerdi. Ben yanlarında yoktum ama onlar, Togg’u canlı olarak görmüşler ve incelemişler. Çok beğendiklerini söylemişlerdi. Ondan sonra kuraya katıldık ve şu anda da asilden çıktık. Ben çocuklarımın şansına olduğuna inanıyorum. Tabii ki en büyük şans kısmettir. Ben hiç Togg ile yan yana gelmedim, kısmet olmadı. Herhalde kendi aracım teslim edilince kendi Togg’um ile yan yana geleceğim. Şimdiye kadar sadece fotoğraflarını gördüm, internetten inceledim” ifadelerini kullandı.