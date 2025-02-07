Antalya’da yüzde 5 komisyon ile yasa dışı olarak 20 milyar TL para transferi belirlenen kuyumcu ve döviz bürolarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 200 Milyon TL değerinde; 4 adet mesken, 2 adet işyeri, 8 adet arsa ve 13 adet araca ise el konuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Tefecilik’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Yağma’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama’ suçlarını işleyen şüphelilerin tespit edilmesine yönelik Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 2 yıl önce başlatılan çalışmada, A.K.’ya ait kuyumcuda yaklaşık 9 milyon TL’nin hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık görüntü kayıtlarının incelemesi sonucunda bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiği ya da teslim aldığını belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler yaptıkları araştırmada yasa dışı para transferi yapmak isteyen yerli ve yabancıların K.A., A.K. ve D.C.’ye ait kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, göndermek istedikleri miktarı şüphelilere söylediği belirlendi.

Yasa dışı yöntemlerle gerçekleştirilen para transferinde şüphelilerin ‘Hawala’ adı verilen yöntemle şifre yazılmış belge veya seri numarası gözükecek şekilde 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolar gibi paraların fotoğrafı ile teslim edecek/ alacak kişilerin fotoğrafını birbirine gönderdikleri belirlendi. 2024 yılı Nisan ayında teknik ve fiziki takibe alınan 15 şüphelinin banka kayıtlarından 2020 yılı sonrasında parasal işlem hacimlerinde kayıtlı gelirinden yüksek oranda artış olduğu ve kripto hesaplarına para aktarıldığı, yaklaşık 20 milyar TL’yi yasa dışı yöntemle transfer ettikleri ve bu aktarma işlemi üzerinden de yaklaşık yüzde 5 komisyon ücreti aldıkları tespit edildi.

Kuyumcu ve döviz bürosu çalışanları ile sahiplerinin arasında bulunduğu suç örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan K.A., A.K. ve D.C. ile 2’si kadın 15 şüpheli, işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlar sonucu; soğuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildiğini ve MASAK tarafından düzenlenen rapor sonucu; organize suç örgütünün suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 200 Milyon TL değerinde; 4 adet mesken, 2 adet işyeri, 8 adet arsa ve 13 adet araca el konulduğunu açıkladı.