Mersin Yenişehir Belediyesi, 2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile Türkiye’nin seçkin tiyatrolarını bu yıl da Mersinlilerle buluşturacak.

19 Kasım - 26 Kasım tarihleri arasında sahnelenecek 7 tiyatro oyununu sanatseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Festivalde Nilgün Belgün, Süheyl Behzat Uygur kardeşlerin yanı sıra komedi tiyatrosunun efsane grubu Mahşeri Cümbüş oyuncuları da sahne alacak.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşları festivale davet etti. Düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle Yenişehir’i, Türkiye’de kültür ve sanatın önemli bir kenti haline getiren Mersin Yenişehir Belediyesi, 2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile vatandaşları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. 2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali, 19 Kasım - 26 Kasım tarihleri arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Festival, Türk tiyatrosunun tanınmış komedi oyuncularını ve komedi tiyatrosu gruplarını Mersinlilerle buluşturacak. Festival kapsamında sahnelenecek 7 oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.

19 Kasım Cumartesi günü saat 19.30’da Tiyatro Mavra’nın Biz Niye Geldik? oyunu ile başlayacak festivalde 21 Kasım Pazartesi günü saat 19.30’da usta oyuncular Süheyl Behzat Uygur kardeşler, Süt Kardeşler Asabi Komedi oyunlarıyla Mersinliler için sahnede olacak. Türk Tiyatrosunun usta ismi Nilgün Belgün ise 22 Kasım Salı günü saat 19.30’da Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi adlı oyunuyla sahne alacak. 23 Kasım Çarşamba günü ise saat 19.30’da Neslihan Arslan, Nurhan Özenen ve Salih Bademki’nin beraber tiyatro sahnesini paylaşacağı Fanatik adlı oyun da Mersinlilerle buluşacak.

Tiyatroda 22’inci yılını geride bırakan efsanevi grup Mahşeri Cümbüş 24 Kasım Perşembe günü saat 9.30’da,25 Kasım Cuma günü saat 19.30’da Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci’nin sahne alacağı Baş Belası oyunu tiyatroseverler için perdelenecek.

2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’nin kapanışı ise 26 Kasım Cumartesi günü Yenişehir Şehir Tiyatrosu’nun Ölmeye Gör oyunuyla yapılacak. Sahnelenecek tüm oyunlar Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da tiyatroseverler ile buluşacak.