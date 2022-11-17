Kick boks’a ilgisi olan 2 yaşındaki Göktuğ Yazıcı, babasının izinden gidiyor. 20 yılı aşkın süredir dövüş sporlarıyla ilgilenen ve şampiyonlukları bulunan babasının yanından ayrılmayan minik Göktuğ, kum torbası dövüyor, ısınma hareketleri yapıyor.

Kick boks’a ilgisi olan 2 yaşındaki Göktuğ Yazıcı, babasının izinden gidiyor. 20 yılı aşkın süredir dövüş sporlarıyla ilgilenen ve şampiyonlukları bulunan babasının yanından ayrılmayan minik Göktuğ, kum torbası dövüyor, ısınma hareketleri yapıyor.

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan ’Sporcu Fabrikası’, yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapıyor. Masa tenisinden haltere, cimnastikten dövüş sporlarına kadar birçok branşta milli sporcu yetiştiren merkez faaliyetlerine devam ediyor. 2 yaşındaki Göktuğ ise babası Ramazan Yazıcı gibi giyiniyor, antrenmanlara katılıyor. Boks torbası döven, babası ile spor yapan minik Göktuğ, görenleri tebessüm ettiriyor. Küçük yaşta spora başlamanın en güzel örneklerden biri olan Göktuğ, herkese örnek oluyor. Babası ise Göktuğ’nun spora ilgisinin olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık bir senedir benimle birlikte spora geliyor. Benim izimden gidiyor. Sol ve sağ direkleri çok iyi atıyor. Çok hareketli bir çocuk. Onunla spor yapmayı seviyorum. Ağabeyleri de spor yapıyor. Göktuğ enerjisini bu şekilde atıyor" dedi.