Beyin felci hastalığı nedeniyle kalça çıkığı gelişen Miran bebek, Liv Hospital Gaziantep’te, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Op. Dr. Yusuf Hakan Abacı ve Op. Dr. Ferit Yücel tarafından gerçekleştirilen zorlu ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Beyin felci hastalığı nedeniyle kalça çıkığı gelişen Miran bebek, Liv Hospital Gaziantep’te, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Op. Dr. Yusuf Hakan Abacı ve Op. Dr. Ferit Yücel tarafından gerçekleştirilen zorlu ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

2 yaşında Serebral Palsi (Beyin Felci) hastası olan Miran bebek kalça çıkıklığı şikayeti ile ailesi tarafından Liv Hospital Gaziantep’e getirildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Hakan Abacı, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra bebeğin sol kalçasında ileri derece tam çıkık ve kalça eklem çatısı gelişim yetersizliği olduğunu tespit etti.

Serebral Palsi hastalarında ortopedik patolojilerin sık görüldüğünü dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Hakan Abacı, “Yürüme potansiyeli olan serebral palsi hastalarında sağlıklı bir kalça eklemi büyük önem taşır. Serebral palsi hastalarının yaklaşık yarısında ilerleyici kalça çıkığı görülür. Kalça eklemi sorunları yarı çıkık, tam çıkık ve ileri dönemde eklem dejenerasyonu olarak karşımıza çıkabilir’’ dedi.

“Tedavi yöntemleri çeşitlilik gösterebilir”

Hastanın yaşına, spastisite derecesine ve kalça çıkığının şiddetine göre tedavi yöntemlerinin çeşitlilik göstereceğini dile getiren Abacı, “Çıkığın erken dönemlerinde basit yumuşak doku prosedürleri ve ortezler ile tedavi yapılabilir. Geç dönemde ise kompleks ve zor kemik ameliyatları gerekir. Bu yüzden serebral palsi hastaları, ortopedik açıdan düzenli aralıklarla ve detaylı muayeneler tetkikler ile takip edilmeli ve herhangi bir patoloji erken dönemde tespit edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Ameliyat başarılı oldu”

Op. Dr. Yusuf Hakan Abacı, “Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastanın ameliyatını planladık, tedavi sürecini aileyle anlattık. Gerekli ön hazırlıklar ve tahliller yapıldıktan sonra hastayı ameliyata aldık. Yumuşak doku gevşetmelerinin ardından kalça eklemini açıp eklemin anatomik pozisyonuna gelmesine engel olan yapıları temizledik. Sonrasında uyluk kemiği, aks ve yönelim değiştirici, yeni oluşacak kalça ekleminin yapısına uygun, cerrahi prosedür uyguladık. Ardından eklemi yerine oturtup kalça çatısının gelişim yetersizliği için, eklem rekonstrüksiyon prosedürünü uygulayarak kalça eklemini yeniden şekillendirdik. Gövde alçısı yaparak ameliyatı sonlandırdık” şeklinde konuştu.

“Rutin kontroller aksatılmamalı”

Op. Dr. Yusuf Hakan Abacı, “Serebral palsi hastalarında alt ve üst ekstremitede ve omurgada birçok deformite görülebilir. Kalça çıkıklığı, omurga eğriliği (skolyoz), dizde bükülme deformitesi, aşil tendon gerginliğine bağlı parmak ucu yürüme, omuzda rotasyonel deformiteler, dirsek ve el bileğinde katlanma, baş parmağın avuç içinde olduğu deformiteler sık görülür. Bu hastamızda olduğu gibi, geç dönemde tanı konulan ileri derece kalça çıkıklarında kompleks ameliyatlar gerekmektedir. Bu yüzden serebral palsi hastası olan yakınlarınızın rutin doktor kontrollerini aksatmayınız. Erken dönemde basit müdahaleler ile çözülebilecek sorunlar, geç dönemde ciddi ameliyatlar gerektirebilir” diye konuştu.