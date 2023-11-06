Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2.’si gerçekleştirilen ‘Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’ne katıldı. 3 gün boyunca süren festivalde Mersin’deki Yörük kültürünün ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı ‘Yörük Müzesi’ çadırı, yerli ve yabancı pek çok turistin beğenisi kazandı.

Yörük kültürü değerlerinin tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen festivalde, vatandaşların yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen Yörük ve Türkmen konuklar ağırlandı. Mersin’in yöresel değerlerinin ve yöreye özgü lezzetlerinin tanıtıldığı ’Yörük Müzesi’ çadırında ise ziyaretçilere Mersin’in meşhur lezzetlerinden cezerye, Silifke’nin tarımsal ürün kuruları, coğrafi işaret tescilli ürünlerinden Bozyazı kavutu ve Tarsus Bandırması, muz pestili, kavurga ve kaynar gibi pek çok ürün ikram edilirken, ayrıca lavanta kolonyası, lavanta kesesi, iğne oyası bileklikler ve Yörük bebek magneti gibi ürünler de hediye edildi.

3 gün boyunca süren festivalde, el sanatlarından halk danslarına, atlı sporlardan cirit oyunlarına, dans gösterilerinden konserlere kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi. Katılımcılar etkinliklerin yanında Yörük kültürünü temsilen halı ve kilim dokumacılığı, dericilik ve keçecilik, geleneksel kıyafetler gibi Yörük değerlerini de yakından tanıma fırsatı buldu.

“Festivalde, Yörük kültürünü anlatan çok güzel bir Yörük sergisi oluşturduk”

2. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’ne katılımın oldukça yüksek olduğunu ve festivalde Mersin Büyükşehir Belediyesinin yöresel ürünleri tanıtılırken ziyaretçilere de çeşitli ikramlarda bulunduklarını aktaran Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Çok güzel bir alan oluşturulmuş. Geçen sene de çok güzeldi. Bu sene de değişik illerden, Yörük derneklerinden, belediyelerden gelen katılımcılar var. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu ortamda bulunmaktan son derece keyif aldık. Bu bölgede bize verilen alan içerisinde çok güzel bir Yörük sergisi oluşturduk. Ziyaretçiler de bu sergiye yoğun bir ilgi gösterdi. Sergi içerisinde Yörük kültürünü oluşturan onların tanıtım materyallerinin olduğu güzel bir alan kurduk. Standımızı gezen ziyaretçilerimize Mersin’e özgü standımızda özellikle bilmeyenler için kaynara ilgi yoğun oldu” dedi.

“Yörük kültürünü anlatan çok güzel bir olay”

Etkinlikte Mersin’e ve Türkiye’ye özgü pek çok ürünün tanıtıldığını ve ikramlarda bulunulduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı ve İncirli Köyü Muhtarı Mustafa Yeşilleme “Ortam çok çok güzel. Bu yıl 2.’si yapılıyor ama sanki çok uzun yıllardır yapılıyor gibi. Her şey mükemmel. Bu güzel geçmişi anlatan çok güzel bir olay. Mersin’e saygılarımızı ve sevgilerimizi yolluyorum. Başkanımız Vahap Seçer’e de selamlarımı gönderiyorum. Kısa süre önce Mağusa’daydı. Onunla yüz yüze tanışma imkânım oldu. Yapılacak yerel seçimlerde Başkanımıza başarılar diliyorum. İnşallah tekrardan seçilip, bu güzel hizmetlerine devam eder” diye konuştu.

“Festivalde, Mersin’i en güzel şekilde her yönüyle temsil ettik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Halk Oyunları biriminde görevli Mülkiye Özer, festivalde hem kültür hem sanat anlamında Mersin’i temsil etmek için yer aldıklarını dile getirerek, “Güzel bir şekilde Mersin’i temsil ettiğimizi düşünüyorum. Hem oyunlarımız hem müziklerimiz hem de yöresel kıyafetlerimiz ve lezzetlerimizle. Kültürün zenginleşmesi ve insanların kaynaşması için çok gerekli bir nokta. Antalya halkı bizi çok güzel karşıladı. Coşkuları ve heyecanları için bize kattıkları için teşekkür ederim. Biz Mersin olarak sadece bir yöreyle sınırlı değiliz. Yöresel zenginliklerimiz ve kültürümüzle çok zenginiz. Silifke, Tarsus, Anamur yöreleri, zeybeklerimiz, iki dörtlük oyunlarımız var. En zengin stantlardan biriyiz. Mersin’le, başkanımızla gurur duyuyorum. Hepimiz canla başla Mersin’imizi temsil ediyoruz” şeklinde konuştu.

Festivale ailesiyle birlikte katılan Ayfer Göksoy, “En çok Mersin Büyükşehir Belediyesi standında ikramlıklar vardı. Çok memnunuz. Mersin’e özgü yöresel lezzetlerden aldık. Eve gidince hepsinin tadına bakacağız” ifadelerini kullandı. Mersin’in geleneksel lezzetlerini merak ettiğini söyleyen katılımcılardan Gamze Makas ise “Geleneksel çayınız kaynarın tadı çok güzeldi. Meyve kurularını, cevizli sucuğu çok beğendim. Mersin Büyükşehir Belediyesine ikramları için çok teşekkür ederim. Ürünlerin hepsi çok tazeydi. Mersin’e gitmiş kadar olduk” dedi.