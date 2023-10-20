Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Türk Tarih Kurumu İş birliğiyle düzenlenen 100. Yılında Cumhuriyet konulu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu başladı.

ETÜ ev sahipliğinde Cumhuriyetin 100. yılında sosyal bilimlerin edebiyat, tarih, hukuk, güzel sanatlar, ziraat, felsefe alanlarındaki bilgi birikimini tespit etmek ve farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen program üç gün boyunca devam edecek.

Cumhuriyetin 100. Yılında Türk eğitim düşüncesinden basım, yayın ve iletişime, Türk dış politikasından iktisadi yaklaşımlara 19 farklı konuda alanında uzman çok sayıda bilim insanını bir araya getiren sempozyumun açılışına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Türk Tarih Kurumu Yüksek Kurum Uzmanı ve Bilimsel Çalışmalar Müdürü Dr. Yunus Pustu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Karaelma’nın müzik dinletisiyle başlayan program günün anlam ve önemini ifade eden açılış konuşmaları ile devam etti.

Programda konuşan Rektör Çakmak, Cumhuriyet kavramının ilk kez telaffuz edildiği kadim şehir Erzurum’da böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Cumhuriyetimizin 100. Yılını idrak ederken içinde bulunduğumuz yüzyılın da Türkiye yüzyılı olduğunun bilincindeyiz. Bu itibarla sempozyumun önümüzdeki yüzyıla ışık tutacak yeni birtakım politikaların benimsenmesinde farkındalık oluşturacak faydalı bir bilimsel etkinlik olacağı kanaatindeyim. Üniversiteler, Cumhuriyet bilincinin ve Cumhuriyetin kazanımlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli sorumluluğa sahiptir. Bu sorumluluğun farkında olan üniversitemiz, bu sempozyum vesilesiyle ve siz değerli bilim insanlarının katkılarıyla tarihe önemli bir not düşmüş olacaktır. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta tertip heyetimiz olmak üzere, desteklerini esirgemeyen ve sempozyum paydaşlarımız olan Erzurum Valiliğine, Erzurum Büyükşehir Belediyesine, Türk Tarih Kurumuna, Yakutiye, Palandöken, Aziziye ve Uzundere Belediyelerine ve ASKON’a teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerimi tamamlarken, sempozyumun faydalı geçmesini temenni ediyor ve 100 yıl önceki millî bilincin her daim devam etmesi temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Sempozyumda 35 farklı üniversiteden 77 bilim insanı 19 oturumda Cumhuriyet’in 100. Yılında teması ile farklı oturumlarda üç gün boyunca tebliğler sunacak.