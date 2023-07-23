Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisinde Uşak Belediyesi 2. Uluslararası Seramik Çalıştayı Sergisine katıldı.

Sır altı seramik boyama tekniği ile gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye’den Mehmet Tüzüm,Emet Egemen Aslan, İbrahim Vefa İrdelp, Kadir Ertürk, Serpil Erdem, Şaban Aykut Hızlıok, Yasemin Bol; Yunanistan’dan Galigalidis Theodoros ve Mısır’dan Maged Mohamed Zaky katıldı. Yoğun bir çalışma sürecinin ardından alanında uzman isimlerin ortaya koyduğu eserler sergilenmek üzere hazırlandı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın açılışta , birbirinden renkli eserlerin sergilendiği açılışta emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Birbirinden özel eserlerin 30 temmuz tarihine kadar halkın beğenisine sunulacağı sergide, çalıştay boyunca ortaya çıkan eserleri yanı sıra, sanatçıların etkinlik haricinde oluşturdukları nadide eserler de yer alıyor.