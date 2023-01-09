2.Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı Genel Koordinatörleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’a plaket takdim edildi.

2.Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı Genel Koordinatörleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’a plaket takdim edildi.

2.Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı Genel Koordinatörleri, Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Atalay ile Öğr. Gör. Büşra Kuruçay, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut’u ziyaret ederek plaket verdi.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Özel Kalem Müdürü İlhan Aslan ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Özaydın plaket alan diğer isimler oldu.

ADYÜ tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayının il adına önemli kazanımlar sağladığını belirten Rektör Prof. Dr. Turgut, “2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı çerçevesinde ülkemizin farklı üniversitelerinde çalışan ve sanata yön vermiş olan birbirinden değerli 64 akademisyen farklı branşlarda sanat uzmanları ile uluslararası 11 sanatçı olmak üzere toplamda 75 sanatçı, sanat yazarı, eleştirmen ve küratör önemli çalışmaların altına imza attılar.

Katılımcılarımızın Perre Antik Kent’te çağdaş sanat üretimleri, paneller, atölyeler, video gösterimleri, konserler ve sergiler gibi farklı sanat alanlarında üretme ve sanatsal bilgi aktarma çabalarına tanıklık ettik. Üniversite olarak kusursuz bir etkinlik ortaya koymak için çalıştık. Oldukça önemli ve verimli bir çalıştaya ev sahipliği yapmış olmanın gururu içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte üzerine katarak devam etmeyi planlıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.