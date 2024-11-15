İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle ve Apart Sanat Derneği’nin katkılarıyla düzenlediği 2. Uluslararası Kısa Film, Video ve Fotoğraf Sempozyumu Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Kısa film, video ve fotoğraf üzerinden düşünce, yorum ve eleştiri üretmeyi hedefleyen ve video-art, yeni medya, dijital oyun, animasyon, belgesel, vr, yeni medya belgeseli, non-narrative film, orta-metraj ve deneysel film başlıklarını merkezine alan sempozyumda bu sene 16 farklı bildiri sunumu gerçekleşti. Manifold’un yazar ve editör ekibinden Burak Öztürk, Ahmet Kerem Keçeli ve Hasan Cem Çal’ın “Video Oyunlarında Yeni Yönelimler” isimli bir panelle katkı sağladıkları sempozyumda videoart.ist’in gösterimleri ve Tahir Ün ve Devrim Taban’ın küratörlüğünü yaptığı “Hır-sız” isimli video seçkisini izleyicilerle buluştu. 25, 26 ve 27 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşen sempozyumun bildiri özeti kitapçığı ve dergisi ilerleyen günlerde İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin hakemli dergisi “ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi”nde yayımlanacak.