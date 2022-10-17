Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşlığında düzenlenen 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali, sinemayla geçen dolu dolu günlerin ardından sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşlığında düzenlenen 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali, sinemayla geçen dolu dolu günlerin ardından sona erdi.

Festival çerçevesinde düzenlenen ve Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (DİSİNEDER) tarafından organize edilen festival, Diyarbakır’da sinema tutkusunu yeniden alevlendirdi. Film gösterimleri ile ardından gerçekleşen söyleşiler, masterclass buluşmaları ve sinema profesyonelleri ile sohbetler ile festival coşkusu yaşandı. Festivalin son günü ise, Bartın’dan gelen acı haber nedeniyle gerçekleştirilmedi. Bu nedenle festivalin ödül töreni iptal edilirken, festival çerçevesinde yarışmada yer alarak jüri tarafından değerlendirilen ve ödüle değer bulunan filmler de yazılı bir açıklamayla paylaşıldı.

Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Film Yarışması olmak üzere üç ayrı kategoride 10 film yarışmada yer aldı. Festivale başvuran ve ana seçkiye seçilen kısa filmler, toplam 15 ödül heykelciği ve 40 bin TL’lik ödül için yarıştı. Ancak aynı kategoride ödül alan iki film olunca ödüller; 18 ödül heykelciği ve 42 bin TL oldu.

Ulusal Kısa Kurmaca kısa filmlerin yarıştığı kategori; yönetmen Ömür Atay, oyuncu Alican Yücesoy, oyuncu-yönetmen Görkem Yeltan, oyuncu Erkan Avcı ve oyuncu Selin Yeninci’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Kurmaca kategorisinde ‘en iyi film ödülü’, toplamda 5 ödülün sahibi olan Recep Bozgöz’ün yönettiği “Benden Korkmana Gerek Yok” filminin oldu. Festivalde ‘en iyi yönetmen’ dahil toplamda 6 ödülün sahibi olarak en çok ödül alan film ise, Yağmur Mısırlıoğlu’nun yönettiği “Bugün Değil” filmi olarak belirlendi.

Kategori dahilinde verilen ödüller şu şekilde açıklandı, en iyi film Recep Bozgöz “Benden Korkmana Gerek yok”, en iyi senaryo, İdil Ademir , Öykü Çetin ve Recep Bozgöz,“Benden Korkmana Gerek Yok”, en iyi kadın oyuncu, “Sinem Köseoğlu - Benden Korkmana Gerek Yok”, “Nurcan Şirin - Bugün Değil”, en iyi erkek oyuncu, “Tansu Biçer - Benden Korkmana Gerek Yok”, Çınar Yükçeker, Ömer, Gökay Şanlıer ile Bugün Değil”, en iyi sanat yönetmeni, “Ali Can Aloğlu ile Nazlıcan Gül - Bugün Değil”, en iyi görüntü yönetmeni, “Kağan Kerimoğlu - Bugün Değil”, en iyi kurgu, Rana Önoğlu ‘’Bugün Değil ile Benden Korkmana Gerek Yok’’, jüri özel ödülü, “Rewşen - Musab Tekin” , “Bir Nehrin Kıyısında - Muhammet Furkan Daşbilek”

Ulusal Kısa Belgesel filmlerin yarıştığı kategori ise; Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Mehmet Güleryüz, gazeteci-yazar Oya Doğan ve Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Adana Altın Koza Film Festivali Genel Koordinatörü İsmail Timuçin tarafından değerlendirildi. Belgesel kategorisinde jürinin kararıyla ‘En İyi Belgesel Film’ ödülü, Muhammet Beyazdağ’ın yönettiği “Her Şey Yolunda” belgeselinin oldu. Jüri gerekçesi ise: “Toplumumuzda binlerce örneği olan küçük yaşta bir kızın öyküsünün toplumsal katmanları da dahil ederek; yokluğun ve çaresizliğin ortasında inadına umuda sarıldığı ve doğayla kurduğu sevgi bağını etkili bir biçimde aktardığı hikayesiyle “Her Şey Yolunda” filmine en iyi belgesel film ödülü verilmiştir” olarak açıklandı.

Kategori dahilinde verilen ödüller şu şekilde belirlendi; en iyi film, “Her şey yolunda - Muhammet Beyazdağ”, en iyi senaryo, “Aydınlığa - Asuman Yüksel”, en iyi yönetmen, “Bulak - Evrim İnci”, Jüri Özel Ödülü, “9:16 - Selin Su Kılıçaslan.”

Uluslararası Kısa filmlerin yarıştığı kategori; yapımcı Bulut Reyhanoğlu, yönetmen Banu Sıvacı ve yönetmen Gözde Kural’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Uluslararası Kısa film kategorisinde jürinin kararıyla ‘En İyi Uluslararası Film’ ödülü, Nafiseh Zare’nin yönettiği “The Zoo” filminin oldu. Kategori çerçevesinde verilen ödüller şu şekilde belirlendi; en iyi film, “THE ZOO - Nafiseh Zare”, en iyi yönetmen, “SO COOL - Marilyn Naaman”, jüri özel ödülü, “WHERE THE WINDS DIE - Pejman Alipour.”

Yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen’in direktörlüğünde gerçekleştirilen ve Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (DİSİNEDER) tarafından organize edilen 2. Diyarbakır Uluslararası Kısa Film Festivali’nin koordinatörlüğünü ise Esra Güzel yaptı. Ayrıca, meslek birliği Biroy’un temsilcisi olarak Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Kurulu’nda iki yıl boyunca kurul üyeliği yapan ve 2022 yılı itibariyle Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, festivalin bu yılki danışmanlığını üstlendi.