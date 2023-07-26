Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali’nin (International FoodFest) Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali’nin ikincisi için çalışmalar başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, kamu ve özel sektör temsilcileri, STK ve turizm birlik temsilcilerinin katılımıyla festival danışma kurulu toplantısı gerçekleşti.

"Lezzet festivali yaşanacak"

‘Antalya’dan Dünyaya’ mottosuyla geçtiğimiz yıl düzenlenen festivalin büyük ilgi görerek binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden ünlü Michelin Yıldızlı şefleri, gurmeleri, paneller, söyleşiler, yarışmalar, Antalya’mızın yerel mahsulleri ve eşsiz lezzetleriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Antalya’mızda gastronomi şöleni yaşatacağız. Gastronomi Festivali’ni 1-3 Eylül tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı Aslanlı Yol’da düzenlenmeyi düşünüyoruz. Bu çerçevede danışma kurulu toplantımızda üç gün sürecek festivalle ilgili fikir alışverişi yapacağız” diye konuştu.

"Kültür sanat şehri Antalya"

31 Mart seçimlerinde göreve gelmeden önce Antalya’da Altın Portakal Film Festivali ile Piyano Festivali düzenlendiğine dikkat çeken Başkan Böcek, “Göreve gelirken Antalya’yı

kültür sanat ve festival şehri yapacağımızı söylemiştik. Bu çerçevede hep birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Festivallerimize sırasıyla geçen 1 milyon 900 bin ziyaretçi ağırlayan Kitap Fuarı’nı, Hobi Festivali ve Yörük Türkmen Festivali’ni ekledik. YÖREX’i Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl yine gerçekleştireceğiz” dedi.