Eskişehir’in Mihalıççık İlçesi’nde düzenlenen 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası, sporseverlerin yoğun ilgisi ile sona erdi.

Eskişehir’in Mihalıççık İlçesi’nde düzenlenen 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası, sporseverlerin yoğun ilgisi ile sona erdi.

Mihalıççık Spor Kulübü başta olmak üzere farklı şehirlerden Eskişehir’e gelen 2. Yunus Emre Hoşgörü Hentbol Turnuvası, seyircilerin yoğun ilgisi ile sona erdi. Turnuva ile tüm sporseverlere 4 gün boyunca görsel bir şölen yaşatıldı. Yunus Emre’nin yaşam felsefesini yaşatmak amacı ile gerçekleştirilen turnuva, kazananın da kaybedenin olmadığı sadece hoşgörünün esas alındığı bir etkinlikti.

Takımlar sezon öncesi eksiklerini gördüler

Turnuvaya katılan Beykoz Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi ve Mihalıççık Spor Kulübü; sezon öncesi teknik ve taktik çalışmalarını değerlendirip oyuncularının eksiklerini gördüler. Süper Lig’de mücadele eden takımlar, Eskişehir’de bir araya geldikleri için güzel temennilerde bulundular. Fair play çerçevesinde gerçekleşen müsabakaları seyreden Mihalıççıklı vatandaşlar tribünlerde eksikliğini hissettirmedi.

Turnuva sonrası gerçekleştirilen kupa töreni; takımlar, antrenörler ve sporcuların alkışlanması ile sona erdi.