Yıldırım Belediyesi, 2. Uludağ Kısa Film Yarışması kazananlarını 14 Ocak’ta gala ile açıklanacak.

Yıldırım Belediyesi, 2. Uludağ Kısa Film Yarışması kazananlarını 14 Ocak’ta gala ile açıklanacak.

Yıldırım Belediyesi, kısa film yapımını özendirmek ve genç sanatçıların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Uludağ Kısa Film Yarışması’nın bu yıl ikincisine ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl ’Korona Günlerinde İnsan Olmak’ temasıyla gerçekleştirilen Uludağ Kısa Film Yarışması’nın bu yıl teması ’Göç’ oldu. Katılımcıların düşünce ve yaklaşımlarını sinema yoluyla aktarmasını hedefleyen Yıldırım Belediyesi, genç sinemacılara destek vererek Türkiye sinemasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Jüri başkanlığını Yazar, Yönetmen Derviş Zaim, jüri üyeliklerini Akademisyen Yazar Ali Sait Liman ve Yazar Nevzat Çalıkuşu’nun yürüttüğü kısa film yarışmasının başvuruları sona erdi. 85 projenin katıldığı yarışmanın değerlendirme sonuçları 14 Ocak’ta gala gecesinde açıklanacak. Toplam 45 bin TL ödül verilecek yarışmanın 1’incisi 20 bin, 2’ncisi 15 bin, 3’üncüsü 10 bin lira ile ödüllendirilecek.

Yıldırım Belediyesi olarak sanata verdikleri önemi her fırsatta çeşitli etkinlikler, programlar ve projelerle yansıttıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz ve özellikle genç yönetmenlerin yoğun ilgi ve katılım gösterdikleri Uludağ Kısa Film Yarışması’nın bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Göç ve göçün insan hayatına etkilerini konu alan kısa filmler, jürimiz tarafından değerlendirildi. Göç konusunu sanatsal çerçeveden en etkili şekilde beyaz perdeye aktaran filmlerden dereceye girenler cumartesi günü düzenleyeceğimiz galada ödüllendirilecek. Türkiye sinemasının gelişmesine katkı sağlamak, genç sinemacıları desteklemek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Uludağ Kısa Film Yarışması ödül törenine tüm sinemaseverleri bekliyoruz” dedi.