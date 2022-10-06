sıkıştığı yerden yarım saat süren çalışması sonrası çıkartarak 112 Acil servis ekiplerinin yardımıyla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Özcan Uğurlu ve Mustafa Hakan Duysak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ile Alaplı Jandarma ve Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tır içinde Hüseyin Mandıralı’yı

Kazada, çarpmanın etkisiyle sürücü Hüseyin Mandıralı araç içerisinde sıkışırken, diğer tırda bulunan Özcan Uğurlu ve yolcu Mustafa Hakan Duysak yaralandı.

Kaza, Alaplı Yığılca bağlantılı yolu üzerinde meydana geldi. Düzce’nin Yığılca istikametinden Alaplı istikametine giden Hüseyin Mandıralı idaresindeki 81 ES 336 plakalı tır, 14. kilometrede karşı yönden gelen Özcan Uğurlu idaresindeki 81 EB 984 plakalı tır ile çarpıştı.

Dört kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı

Dört kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı

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