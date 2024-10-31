Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’nin 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen son çekilişinde, 5 bilen 2 talihli toplam ekstra 10 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nin gerçekleşen son çekilişinde 2 talihliye toplam 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Milli Piyango Online üzerinden oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 6 milyon 45 bin 379 TL ikramiye kazandı.

Ekim ayı boyunca gerçekleştirilen Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.