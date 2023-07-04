ÇAYKUR 2. sürgün yaş çay kampanyasının açıldığını duyurdu.

İlk sürgünde 194 bin ton yaş çay alımı yapan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), bugün itibariyle 2. sürgünün açıldığını duyurdu. Toplamda 3 sürgün, yer yer 4 sürgün toplanan çayın 2. sürgünü için Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon’da müstahsiller çay bahçelerine girmeye başladı.

ÇAYKUR’dan yapılan açıklama da toplanan ürünün kalitesinin çayın geleceğini etkilediğine dikkat çekilerek “İkinci sürgün yaş çay alımlarımız 04 Temmuz 2023 tarihi itibarı ile başlamıştır. Bilindiği gibi kaliteli çay üretimi kaliteli çay hasadından geçer. Bu anlamda üreticilerimizin çay bahçelerini yabancı ottan temizlemelerini ve hasat yaparken hem bitkinin sağlığı hem de kaliteli ürün hasat etmeleri, çayımız ve geleceğimiz açısından önem arz etmektedir. İkinci sürgün yaş çay kampanyasının sağlık, sıhhat, mutluluk ve bayram havasında geçmesini diler, kaliteli ve bereketli bir kampanya olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.