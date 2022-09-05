Bu yıl ikincisi düzenlenecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması başvuruları başladı. Dereceye girecek 3 filme toplam 45 bin TL ödülün verileceği yarışmada özel ödülü kazanan film 7 bin TL ile ödüllendirilecek. Bu yıldan itibaren En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kadın-Erkek Oyuncu dallarında da ödüller verilecek. Başvurular için son tarih ise 11 Kasım 2022 olarak belirlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması başvuruları başladı. Dereceye girecek 3 filme toplam 45 bin TL ödülün verileceği yarışmada özel ödülü kazanan film 7 bin TL ile ödüllendirilecek. Bu yıldan itibaren En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kadın-Erkek Oyuncu dallarında da ödüller verilecek. Başvurular için son tarih ise 11 Kasım 2022 olarak belirlendi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 15-18 Aralık tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması için başvurular başladı. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve rekor oranda başvurunun gerçekleştiği yarışma, çeşitli sürpriz ve yeniliklerle sinemaseverleri bu yıl da Sultanbeyli’de buluşturmaya hazırlanıyor. Dereceye gireceklere verilecek ödüller artırılırken, yarışmaya çeşitli kategorilerde yeni ödüller eklendi. Finale kalacak filmlere gösterim telifi verilmesine bu yıl da devam edilecek.

Toplam 105 bin TL ödül

Yurt içi ve yurt dışından bu yıl da yoğun katılımın beklendiği yarışmada birinciliği kazanan filme 20 bin TL, ikinci filme 15 bin TL, üçüncülüğü elde eden filme ise 10 bin TL ödül verilecek. Jüri tarafından belirlenecek Özel Ödül’ün sahibi film de 7 bin TL’nin sahibi olacak. Çeşitli yeniliklerin eklendiği yarışmada bu yıl farklı kategorilerde ödüller dağıtılacak. Yeni Kategoriler Yeni Ödüller Buna göre En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu kategorilerinde kazananlara 5 bin TL ödül takdim edilecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme 3’er bin TL gösterim telifi ödenecek.

Sinema coşkusu dört gün sürecek

Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerde filmlerin katılabilecekleri yarışma için son başvuru tarihi ise 11 Kasım 2022 olarak belirlendi. 15- 18 Aralık 2022 tarihlerinde dört gün sürecek etkinlikler çerçevesinde yurt içi ve yurt dışından yarışmaya katılan seçkin filmler sinemaseverlerle buluşurken Türk sinemasının önemli isimleri de Sultanbeyli’de sevenleriyle bir araya gelecek. Sinemaseverler başvuru ve ayrıntılı bilgilere yarışmanın resmi web sitesi www.sultanbeylikisafilm.com’dan ulaşabilecekler.