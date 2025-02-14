Bu yıl 2.’si düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Silifke Kitap Günleri başladı. Kitap günü, 14-21 Şubat tarihleri arasında açık kalacak.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu ve Silifke İlçe Milli Eğitim müdürlüğünce desteklenen 2. Silifke Kitap Günleri başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız’ın katılımı ile açılışı yapılan kitap günleri 14-21 Şubat tarihleri arasında açık kalacak. Bu yıl 2.’si düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Silifke Kitap Günleri’nde 21 yayın evi, 10 yazar ve yaklaşık 20 bin çeşit hikaye, roman, öykü, kültür ve çocuk kitapları yer alıyor. Kum sanatçısı ve yazar Tarkan Köylü’nün kum sanatı gösterileri sunduğu kitap günleri açılışında katılan protokol üyeleri ve öğrenciler, bir birinden farklı kitapları inceleme fırsatı buldu.

Açılışta konuşan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Bu tür etkinliklere çok değer verdiğini söyleyip, çocukların ve yetişkinlerin kitapları sevmesi için daha fazla etkinlik yapılması gerektiğini, bu kapsamda belediyenin de önümüzdeki aylarda edebiyat festivali düzenleyeceğini söyledi.

Açılışa katılanlara teşekkür eden Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar yaptığı konuşmada, "Bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz ‘Silifke Kitap Günleri’ni’ geleneksek hale getirdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmesi, kitaplara daha kolay ulaşabilmesi ve bölgemizde eğitim seviyesini yükseltmek en büyük hedefimizdir" dedi.