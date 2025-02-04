Karabük’te 2 şahsın üzerinde, aracında ve evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığıekipleri tarafından il merkezinde yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada,15 adet çeşitli ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş kâğıt ve 8,90 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi.

Bilecik’te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı Bilecik’te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: iha