Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesinin Karakütük Mahallesi’nin sakinlerinin uzun yıllardır yaşadığı ulaşım problemini A tipi sathi kaplama yol çalışmasıyla çözdü. 18 bin 200 metrelik yolda yapılan kaplama sonrasında mahalle sakinleri daha önce 2 saatte ilçe merkezine gittiklerini belirterek bu sürenin yarım saate kadar düştüğünü söyledi.

Kendi iş makineleri ve belediye ekiplerle çalışarak ürettiği temel malzemeleri kullanan Büyükşehir Belediyesi, problem yaşanan bölgelerde çözümler ortaya koyuyor. Büyükşehir Belediyesi Bafra ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Karakütük Mahallesi’ndeki vatandaşların uzun yılardır yaşadığı ulaşım problemini ortadan kaldırdı. Toprak yol nedeniyle kışın çamur yazın tozdan sıkıntı yaşayan mahalle sakinleri Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bafra Şube Şefliği ekipleri tarafından 18 bin 200 metrelik yolda A tipi sathi kaplama çalışması yapıldı.

Karakütük Mahallesi Muhtarı Necati Keskin, çok uzun yıllardır yolun yapılmasını beklediklerini belirterek “Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl genişletme çalışması yapıldı. Bu yıl da 1.5 ay süren yoğun çalışmayla birinci katını tamamlayıp bu hale getirdiler. Önceden 2 saatte vardığımız ilçeye şimdi yarım saatte gidiyoruz. Gurbette olanlar yakınlarımız da mahalleye gelmeye başladılar” dedi.

Mahalle sakinlerinden Şerif Kurt ise toprak yol nedeniyle yazın toz kışın çamur çilesi yaşadıklarını söyleyerek “Daha önce ilçe merkezine 2 saatte gidiyorduk. Yolumuz yapıldı şimdi yarım saate gidebiliyoruz” diye konuştu.

“Önce genişletme sonra kaplama çalışması yapıldı”

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bafra Şube Şefi Salih Mollahüseyinoğlu, “Karakütük Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarımızdan önce vatandaşlarımız dar ve toprak yolda sorun yaşıyorlardı. Kendi iş makinelerimiz ve ekiplerimizle altyapı çalışmalarına başladık. İlk olarak yolu genişletip zemin iyileştirmesini yaptık. Ardından da beton santralimizde ürettiğimiz malzemeyle 18 bin 200 metrelik yolun sathi kaplamasını tamamladık. Vatandaşlarımız çamur ve tozdan kurtularak rahat ve konforlu ulaşıma kavuştu” şeklinde konuştu.

“Ekipler gece-gündüz çalışıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kırsal bölgelerdeki mahallelerin yol ve su ile ilgili altyapı problemlerini çözmek için gayret, hakkaniyet ve samimiyetle çalıştıklarını söyleyerek, “Kendi imkan ve kabiliyetlerimizi kullanarak kentimizin dört bir yanında yol yapım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizin yol ve su ile ilgili altyapı ihtiyaçlarını tamamen karşılamak için başlattığımız çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Planlarımızın çok ilerisinde bir seviyeye ulaştık. Yol ve içme suyu ile ilgili mahallelerimizdeki sorunların tamamı çözülene kadar gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.