Bilecik’te İyi Tarım Uygulamaları (İTU) çerçevesinde hazırlanan 2 proje Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2016 yılından itibaren “İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projeleri” yürütülmeye devam ediyor. 2023 yılında İTU çerçevesinde hazırlanan ’Pazaryeri Boncuk Fasulyesinde İyi Tarım Uygulamaları’ ve ’Çukurören Acı Biberinde İyi Tarım Uygulamaları’ projeleri çerçevesinde toplamda 13 üretici ile uygulama başlatıldı.

Konu hakkında Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş bir açıklama yaparak, "Proje faaliyetleri olarak; eğitim ve yayım çalışmaları faaliyetleri, tüketicilerin bilinçlendirilmesi faaliyetleri, tanıtım faaliyetleri, demonstrasyon faaliyetleri, basılı ve görsel yayım materyali hazırlanması, toprak ve su analizlerinin yaptırılması, sistemin denetimi yapılıyor. İl Müdürlüğü teknik personeli ile Anadolu Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu kontrolörlerinin yer aldığı bir ekiple saha denetimi yapılarak ürünlerden kalıntı analizi için numuneler alınıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, proje çerçevesinde iyi tarım uygulamaları yapılan bahçelerde kullanılmak üzere temin edilen gübreler üreticilere dağıtılıyor" dedi.