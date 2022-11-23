Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

R.D., idaresindeki 42 TA 614 plakalı otomobil kavşaktan çıkacağı sırada Eskişehir istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan R.K.’nin kullandığı 03 AEF 747 plakalı otomobille çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda kaldırım taşları da zarar gördü.