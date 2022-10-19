Kocaeli’de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli’de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit İlçesi, Yenişehir Mahallesi, D-100 yanyol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre V.G. idaresindeki 54 AFJ 016 plakalı Audi marka otomobil ile Y.E. hakimiyetindeki 41 ACR 408 plakalı Fiat marka otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kaza neticesinde Audi marka otomobilde bulunan E.A. ve A.Ö. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 2 yaralıya olay yerinde ilk müdehaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.