Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Avarlar kavşağında meydana geldi.
Mehmetçik caddesinde seyreden Sürücü Dursun Ü.(54) yönetimindeki 16 KDG 18 plakalı Dacia marka otomobil, kavşaktan çıkan Sürücü Yüksek A.(58) yönetimindeki 16 KFK 64 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.