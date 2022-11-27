Erzurum-Pasinler yolu üzerinde 216 hektar alanda kurulan 2. OSB yerleşkesinde yaşanan zemin problemlerinden etkilenen yatırımcıların mağdur edilmeyeceği bildirildi.

Erzurum-Pasinler yolu üzerinde 216 hektar alanda kurulan 2. OSB yerleşkesinde yaşanan zemin problemlerinden etkilenen yatırımcıların mağdur edilmeyeceği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak 24 Kasım’da ETSO’da; Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın’ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantıda, 2. OSB’de yatırım yapan firmaların zemin problemi sebebiyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla firma temsilcilerinin katılımıyla bir istişare toplantısı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Bu amaçla Vali Okay Memiş başkanlığında yine ETSO’da düzenlenen ikinci toplantıya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ve bölgede faaliyet gösteren 10 yatırımcı firmanın temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Memiş, 2. OSB 1. Etap’ta yatırım gerçekleştiren ancak zamanla yaşanan zemin problemi sebebiyle mağdur olan yatırımcıların bu mağduriyetlerinin giderilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. 1. Etap’taki yatırımcıların, Erzurum-Aziziye’de kurulma çalışmaları devam eden 3. Etap’a yapılacak taşınma işlemlerinde uygulanacak esasların görüşüldüğü toplantıda, yatırımcı firma temsilcileri de düşüncelerini dile getirdiler.

Özakalın; “1. Etap’taki yatırımlar 3. Etap’a taşınacak”

Toplantıda, önümüzdeki günlerde 1. Etap’taki yatırımcıların 3. Etap’a taşınması için gerekli tahsislerin yapılacağını ve yeni sezonda inşaat faaliyetlerine başlanacağını kaydeden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın da şunları söyledi; “2. OSB Müteşebbis Heyeti olarak uzun uğraşlar sonucu bölgemize kazandırdığımız 3. Etap’a mevcut yatırımcılarımızı taşıyacağımız ve mağduriyetlerini gidereceğimiz için mutluyuz. Bunun için yatırımcılarımız adına Müteşebbis Heyet Başkanımız Sayın Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve AK Parti İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak bu taşınma işlemini tamamlanmayı ardından 1. ve 2. Etap’ta yapmayı planladığımız GES yatırımı için girişimlerimizi hızlandırmayı hedefliyoruz. İnşallah buradaki GES yatırımı hem şehrimize hem de ülkemize katma değer sağlayacak bir enerji yatırımı olacaktır. Bunun yanı sıra yine 3. Etap’ta mevcut yatırımcılarımızın yanına gerek yerel gerekse ulusal çapta yeni firmaların katılması çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nihai amacımız; Erzurum’un, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan ve gelişen bir şehir haline gelmesidir.”