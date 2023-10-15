Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. OSB) Müteşebbis Heyeti, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı.

Aziziye ilçesindeki 2. OSB 3. Etap şantiye sahasında gerçekleştirilen müteşebbis heyet toplantısına, Vali Çiftçi’nin yanı sıra Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, TEİAŞ Bölge Müdürü Yakup Albayrak, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Bölge Müdürü Fırat Karakaya’nın, alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptığı toplantıda; 3. Etabın alanının genişletilmesi, bölgedeki altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ödenek artırılmasının talep edilmesi, 2.OSB’nin kırsal alan statüsüne alınarak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) teşviklerinden faydalanmasının sağlanması ve 1. ve 2. Etap’ta yapılacak GES projesiyle ilgili konularda değerlendirmeler yapılarak karara bağlandı.

Toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, müteşebbis heyetin gündeminde yer alan konularının tamamının 2. OSB’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “3. Etap alanının genişletilmesi, 1. ve 2. Etaba yapılması planlanan GES projesi ve bölgenin kırsal alan statüsüne alınarak, yatırımcıların TKDK teşviklerinden faydalanması için yapılacak düzenlemeler; hem 2. OSB’nin cazibesini artıracak hem de şehrimizin sanayileşmesi anlamında yürütülen çalışmalara ivme kazandıracaktır” diye konuştu.

Başkan Özakalın, Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulundaki bütün üyelerin bu çalışmalara özveriyle katkı sağladığını belirterek, “Erzurum’un geleceği adına taşın altına elini koyan, sorumluluk alan bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum, İnşallah, şehrimize yapılacak her yatırımda bu çabaların karşılığını almış olacağız” dedi.