2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Korgeneral Tokel, daha sonra valilik makamında Vali Kızılkaya ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kızılkaya, Korgeneral Tokel’e ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Korgeneral Tokel’de Vali Kızılkaya’ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Valilik ziyaretinde, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Siirt 3. Tugay Komutan Yardımcısı Muhabere Binbaşı Hüseyin Altınışık, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu hazır bulundu.