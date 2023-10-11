Kayseri’nin Hacılar ilçesinde midibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin de yaralandığı kazanın ardından mahkeme tarafından işletme sahiplerine ceza verilmemesi ve sürücünün serbest kalması, kaza mağdurlarının tepkisine neden oldu. Avukat Ozan Özgür Coruk, davaya katılma taleplerinin dahi reddedildiğini söyleyerek, “Kazada firma işletmecilerinin de sorumlulukları var ve hepsinin cezalandırılmalarını istiyoruz” dedi.

5 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen kazada, kayak yapmak için Erciyes Dağı’na giden üniversite öğrencilerini taşıyan Orhun S.’nin kullandığı 38 AET 942 plakalı midibüs, Hacılar ilçesi Erenler Caddesi üzerinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada Hilal Sıkar olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Kürşad Samed Özçine de kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan sürücü ile 19 öğrenci ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası "taksirle adam öldürme" suçundan yargılanan midibüsün sürücüsü Orhun S. 5 yıl 10 ay ceza alarak serbest kalırken, firma işletmecilerinin ceza almaması kaza mağdurlarını isyan ettirdi. Kazanın ardından yapılan ilk incelemede ise aracın arka fren balata bakımlarının yapılmadığı ve sürücü Orhun S.’nin bir günlüğüne kiralık olarak işe geldiği ortaya çıktı.

Kazada firma yetkililerinin de sorumluluğu olduğunu ve hepsinin ceza almasını istediklerini söyleyen Avukat Ozan Özgür Coruk, “5 Ocak 2022 tarihli meydana gelen kazada 4 müvekkilim ağır yaralı olarak kazadan kurtulmuştu ve 2 öğrencimiz de vefat etmişti. Bundan dolayı ilk olarak 10 Ocak tarihinde aracın servisinde bir inceleme yapılmış ve bu incelemede de arka fren bakımlarının yapılmadığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı işletenlerin sorumlu olması gerekirken, 5 Ekim 2023 tarihinde beraat kararı verilmiştir. Bizim burada katılma taleplerimiz de müvekkillerimin açık bir şekilde ’Davacıyım ve şikayetçiyim’ demelerine karşın katılma taleplerimiz hukuka aykırı bir şekilde reddedilmiştir. Biz bu durum karşısında itiraz etmemize rağmen yine mahkeme tarafından ret kararı aldık. Bu durum hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir. Adil yargılanma hakkına aykırıdır. Bundan dolayı işletenlerin de sorumlulukları bulunmaktadır. Biz hepsinin cezalandırılması için talepte bulunuyoruz” dedi.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Oğuz Lüleci’nin babası Arif Lüleci ise, verilen kararın kendilerini daha fazla üzdüğünü söyleyerek, “Meydana gelen kazada oğlum yaralanmıştır. Ağır yaralı olarak kurtarıldı. Bu olaydan dolayı da bayağı sıkıntılar yaşadık, çektik. Avukatla olan görüşmemizde de bazı sanıkların ceza almadıklarını gördük. Buradaki şoförün de günlük kiralanarak, bu işleme tabi olduğunu duyduk. Hacılar yolu çok tehlikeli bir yol, buraya yeterli bir şoförün verilmesi gerekirken bu şoförün yeterliliği sorgulanacak durumdadır. Bugüne kadar çektiğimiz sıkıntı gerçekten bizi çok üzdü, çıkan karar da bizi daha fazla üzdü. Burada bütün yetkili olanların da cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu konunun da takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.