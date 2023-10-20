Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali Gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bu yıl 2.si gerçekleştirilen festival, Kurmaca, Belgesel ve Öğrenci Filmleri kategorisinde gerçekleşti.

240 filmin başvuru yaptığı festivalde derece alan filmler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu.

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Diren yaptığı açıklamada festivalin amacının Türkiye’de kısa film üretiminin güçlenerek yaygınlaşması, genç sinemacıların tecrübeli yönetmenlerle festival platformunda buluşmasına katkı sağlaması olduğunu söyledi.

Diren; ‘"240 civarında film başvurusu oldu. Kurmaca, belgesel ve öğrenci filmleri başvuru yaptı. Küçük bir festival olmamıza rağmen iyi bir başvuru sayısı yakaladık. Para ödülü verebilirsek daha da ilgi artacak Türkiye genelinde daha fazla ilgi olacaktır. Bir kaç yıl sonra da belki neden olmasın uluslararası olabilir. Bizim öğrencilerimiz için çok eğitici öğretici bir etkinlik çünkü onlar da film çekiyorlar ve kolay ulaşamayacakları bizim davetimize gelen yönetmenlere kolayca ulaşıp sektörle ilgili merak ettiklerini sorabiliyorlar" dedi.

Festival Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Akyıldız ise, 1. Niğde Ulusal Kısa Film Festivalini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Festivalimizin öncelikli amacı, öğrencilerimizin bir festivalin tüm süreçlerini görmeleri, festival içinde etkin rol oynamaları ve ülkemizdeki seçkin kısa filmleri üreten değerli insanlarla bilgi alışverişine girebilecekleri bir ortam oluşturmaktır” dedi.

Festivalde derece alan yönetmenler ise aldıkları ödül için festival jürisine teşekkür etti.

Festivalde ödül alan filmler ise şöyle;

Kurmaca Kategorisinde Özer Arslan ‘Çevir Sesi’ filmi ile mansiyon, Burak Oğuz Saguner ‘Salça’ filmi ile en iyi film.

Öğrenci Filmleri Kategorisinde Mehmet Akif Yıldız ‘Simbiyoz’ filmi ile mansiyon, Hazan Beklen ‘İnsanlık Örtüsü’ ile en iyi film.

Belgesel Kategorisinde ise Begüm Aksoy ‘Ceviz’ filmi ile mansiyon, Volkan Durmuş ‘Yada Yağmurları’ ile en iyi film ödülünün sahibi oldu.