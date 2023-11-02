Adana Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 2. kez düzenlenen ve Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları çerçevesinde Muhtarlar Futbol Turnuvası başladı.

Bu yıl ikincisi yapılan turnuvaya 15 ilçeden muhtarlar katılıyor. Toplam 15 takımın mücadele ettiği turnuvada her ilçe 1 takımla temsil ediliyor. Takımlar 12’şer kişiden oluşuyor ve karşılaşmalarda Türkiye Futbol Federasyonu İl Hakem Kurulu’nun atadığı resmi hakemler görev alıyor.

180 muhtarın katıldığı turnuvada ilk müsabakada, Karataş ve Çukurova İlçe muhtarlarının oluşturduğu takımlar karşılaştı.

Açılış maçına gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, muhtarlık makamının toplum için önemine değindi, sporun birleştirici, kaynaştırıcı gücüne vurgu yaptı, takımlara başarı diledi.