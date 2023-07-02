Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikteki şarampole düşen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.O.K., idaresindeki 35 AAK 556 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yaklaşık 2 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düştü. Kazada, sürücü ile birlikte H.O. ve N.Ç., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından şarampole düşen araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.