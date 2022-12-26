Balıkçılar, yakaladıkları dev yayın balığını Edirne’nin Üyüklütatar köyüne getirdi. Yoldan geçerken dev balığı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken, balığın yanına yaklaşıp fotoğraf çekmeden de edemedi.

Meriç Nehri’nde Mümin Çetin ve Mustafa Büyükgedik, oltalarına takılan dev yayın balığını görünce şaşkına döndü. Dev yayın balığını güçlükle kıyıya çeken balıkçılar, yakaladıkları dev balığın 2 metreden uzun ve 60 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

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