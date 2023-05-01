Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı 2. lige yükseldi.
Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol takımı 2. lig final terfi grubunu namağlup tamamlayarak şampiyon oldu ve Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig’e yükselmeye hak kazandı.
Antrenörlüğünü Ertan Dudak’ın yaptığı, Birol Gültekin ve Alperen Aydın’ın kaptanlığında tamamı Düzceli sporculardan oluşan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol Takımı, yarı finalde 2 Sakarya takımını 3-0 lık skorlarda geçerek adını finale yazdırdı.
Final Grubu müsabakalarında Kastamonu ekibini 3-1 ve Zonguldak ekibini 3-0lık skorlarla geçen temsilcimiz namağlup şampiyon olarak önümüzdeki sezon 2.Ligde mücadele etmeye hak kazandı.