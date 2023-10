Mersin'de yediden yetmişe bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet farkındalığını artırmak adına bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Kleopatra Bisiklet Festivali’nin ikinci gününde bisikletseverler ‘Trafikte bizler de varız’ diyerek pedallarını Tarsus'ta çevirdiler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleşen organizasyonda 25 ilden toplam 500 bisikletli, gün boyu Tarsus’un tarihi ve turistik noktalarını karış karış dolaştı. Yüzlerce bisikletinin aynı anda pedal çevirdiği Tarsus sokakları renkli görüntülere sahne olurken, çevredeki vatandaşlarında ilgisini çekti. Doğanın korunması adına en temiz ulaşım imkanını sağlayan bisikletliler, her gittikleri noktada bol bol fotoğraf çekildiler.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarsus Gençlik Kampında konaklayan bisikletliler, turlarına önce Tarsus Mavi Bulvardan başladı. Atatürk Caddesi, Kasım Ekenler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Donat, Gazipaşa Bulvarı gibi Tarsus’un önemli cadde ve bulvarlarında pedal çeviren bisikletseverler, Tarsus Şelalesi, Nusret Mayın Gemisi ve Kültür Parkı gibi Tarsus’un tarihi noktalarını bisikletle gezdi.



Bisikletliler, on bin yıllık tarihi kent Tarsus’u bisikletle dolaşmanın keyfini çıkardı

Bisiklet tutkunlarından Gülhan Üstünel, “Geçen sene de Tarsus Bisiklet Festivaline gelmiştim. Stres atmak için bire bir. Organizasyon süper. Her şey çok güzel. Keşke kendi şehrimizde de bu etkinliklere böyle önem verilse. Vahap Bey gerçekten her şeyin en iyisini yapmış, ellerine sağlık” dedi. Üstünel, bisiklet yollarının kent genelinde çok güzel yapıldığını ifade ederek, “Bisiklet sürerken insanlar bizleri izlediler. Vermek istediğimiz mesajı aldılar. Burada olmak ayrı bir keyif” diye konuştu.

Etkinliğe Mersin’den katılan Tuğba Doğan, “Bu benim 2. festivalim. Daha önce Tarsus şelalesine geldim ama bu atmosferde, festival kapsamında buraya gelmek ve bisiklet sürmek ekstra güzel. Keyifli zaman geçirdik. Hem hizmet hem ortam çok güzel. Yeni arkadaşlarla tanıştık” ifadelerini kullandı. 1.5 yıldır bisiklet kullandığını belirten Doğan, “Eşimle birlikte daha önce de uzun tur deneyimimiz oldu. Hangi festival düzenleniyorsa eşimle birlikte katılmayı düşünüyoruz. Mersin gerçekten bisiklet şehri. Ben Mersin’e taşındığımda bisiklet hayatıma girdi ve çok memnun oldum. Mersin’de yollar çok akışkan. Bisiklet yolları o kadar güzel ki, Mersin bisiklet için konumlandırılmış bir şehir” şeklinde konuştu.