Savcı tarafından açıklanan mütalaada kamyonet sürücüsü İ.S.’nin ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan kamyonet sürücüsü İ.S., “Öncelikle ölenlerin yakınlarından özür diliyorum. Maddi zararlarını karşılayabilmek için tahliyemi istiyorum” dedi. Kazada ölenlerin yakınları da şoförden şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz 29 Temmuz’da Kocasinan ilçesinde bulunan Kuzey Çevre Yolu Elagöz Mevkii’nde meydana gelen kazada, İ.S. yönetimindeki 38 BME 170 plakalı kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilden çıkamayan Ö.K ve H.B yanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyonet şoförü İ.S. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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