Kayseri’de kamyonun otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği kazada tutuklu yargılanan kamyon şoförü, 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de kamyonun otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği kazada tutuklu yargılanan kamyon şoförü, 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık İ.S. ile avukatı ve müşteki avukatı hazır bulundu. Daha önce mahkemede ölenlerin yakınlarından özür dileyen İ.S., mahkemede telefonla konuşmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa taksirle 2 kişinin ölümüne sebep vermekten 6 yıl 15 gün hapis cezası ve 1 yıl süreyle sürücü belgesine el konulmasına hükmetti.

29 Temmuz’da Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde İ.S. yönetimindeki 38 BME 170 plakalı kamyon, yol kenarında park halindeki 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazanın ardından hem otomobilde hem de kamyonda yangın çıkmıştı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, feci kazada H.B. ve N.K. yanarak can vermişti.