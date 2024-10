Ankara’da hız sınırını aştığı otomobille kaldırımda yürüyen matematik öğretmeni ve 24 yaşındaki üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada adli tıp raporuna göre sanığın olay günü alkol almadığı belirtildi.

Ankara’da kullandığı otomobille hız sınırını aşıp kaldırımda çarptığı matematik öğretmeni Ekin Sert (31) ile üniversite öğrencisi Umut Can’ın (24) ölümüne neden olan Mehmet Can Dandin’in (25) Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Adli Tıp Kurumundan sanık Dandin’in olay günü alkollü olup olmadığına dair hazırlanan raporun geldiği belirtilerek, rapora göre sanığın kanında alkol ve türevi maddeye rastlanmadığı aktarıldı.

Davanın karar duruşması 25 Ekim Cuma günü görülecek.

Etimesgut ilçesi 1. TBMM Caddesi’nde 26 Şubat’ta Mehmet Can Dandin’in kullandığı 06 AEG 869 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Umut Can ve matematik öğretmeni Ekin Sert’e çarpmıştı. Can ve Sert kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet Can Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı kaçmıştı. 2 gün sonra polise teslim olan Dandin çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, 3 arkadaşı serbest bırakılmıştı. Mehmet Can Dandin, tutuklanmasından yaklaşık 3 ay sonra 22 Mayıs’ta avukatının itirazıyla Sulh Ceza Hakimliği’nce 500 bin lira teminat bedeli ile konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Dandin, 3 Haziran’da yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.