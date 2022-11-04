Afyonkarahisar’da 2 kişinin silahla vurulduktan sonra otomobil içerisinde benzin dökülerek yakıldığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Afyonkarahisar’da 2 kişinin silahla vurulduktan sonra otomobil içerisinde benzin dökülerek yakıldığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir otomobil yanmış halde olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmayı bildirdi. Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahısların cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan G.C., İ.C. ve B.İ. ile ölen şahıslar arasında miras anlaşmazlığı olduğu öne sürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘canavarca hisle, tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.