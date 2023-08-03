Kars’ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet olayıyla ilgili kaçan 4 şüpheli Erzincan polisince Erzincan’da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kars’ın Subatan Mahallesi’nde gerçekleşen silahlı saldırıda ticari takside bulunan 3 kardeşten Ö.B. ve N.A.B. hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kars Emniyetinin verdiği bilgiler üzerine şüphelilerin gidebileceği istikametlerde kolluk kuvvetleri teyakkuza geçti. Erzurum’u geçen şüpheliler Erzincan polisinden kaçamadı. Erzincan’da düzenlenen operasyonla cinayet olayına karışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Kars’a gönderildi.