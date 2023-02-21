Şanlıurfa’da dün bir binada yaşanan ve 2 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da dün bir binada yaşanan ve 2 kişinin ölümü, 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın altındaki iş yerinde henüz nedeni belli olmayan büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin Kartal Kurt (14) ve yabancı uyruklu Wadah Aljamaa (27) olduğu tespit edildi. Yaralanan 8 kişinin ise ildeki çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor. Ekiplerce yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.