Kemer Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Kemer Türkü Festivali’nde, Aşık Veysel Anadolu’ya iz bırakan eserleriyle anıldı.

Türk Halk Ozanı Aşık Veysel’in hayat hikayesi ve kendisiyle ilgili hatıralar ve anekdotların anlatıldığı festivalde; Nida Ateş, İlyas Şimşek, Nesrin Bilal, Erhan Kocamanoğlu, Yüksel ve İbrahim Bilgenoğlu sahne aldı. Sanatçılar, yaklaşık 4 saat süren festivalde dillerden düşmeyen ve Anadolu’da büyük izler bırakan Aşık Veysel’e ait eserleri seslendirdi. Güzel bir akşam geçiren vatandaşlar, zaman zaman türkülere eşlik etti. Aniden bastıran yağmur nedeniyle kısa bir ara verilen festivale, yağmurun dinmesinden sonra kaldığı yerden devam etti.

Başkan Topaloğlu’ndan zeybek

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, festivalde seslendirilen bir Aşık Veysel eserinde zeybek oynadı. Başkan Topaloğlu’nun zeybeği, festivale katılan vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Çok güzel bir festival düzenlendiğini dile getiren Topaloğlu, "Aşık Veysel eserleriyle çok uzaklara gittik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin yüreğinde bir Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi var. 27 Ekim’de Kemerlilerin oluşturduğu bir orkestra Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında konser verecek. 28 Ekim’de Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası sanatçı Bora Duran ile bir konser verecek. 29 Ekim’de ise Haluk Levent Kemer’de sahne alacak. Kutlamalar çerçevesinde yapılacak olan konserlerimize ve fener alayımıza herkesi davet ediyorum” dedi.

Kemer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen festivale, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Sanat Platformu Başkanı Şahin Gümrü, Sanat Yönetmeni Hüseyin Poyraz ve vatandaşlar katıldı.