Tekirdağ Çorlu’da 2. kattan toprak zemine düşen 81 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerinde Göçmen Konutları mevkisinde meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu öne sürülen 81 yaşındaki A.S., henüz bilinmeyen bir nedenle 2. kattaki tek başına yaşadığı ikametinin balkon penceresinden toprak zemine düştü.

Yardım çığlıklarını duyan bir apartman sakini vatandaş, avluyu gezdiği sırada komşusu A.S.’yi yaralı halde buldu. İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.S., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.